 
مباشر

وسائل إعلام: وفاة رئيس مجلس الدولة الإيطالي فرانكو فراتيني

أخبار العالم

وسائل إعلام: وفاة رئيس مجلس الدولة الإيطالي فرانكو فراتيني
SIOI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufrx

تناقلت وسائل إعلام إيطالية، أنباء وفاة رئيس مجلس الدولة ووزير خارجية إيطاليا السابق فرانكو فراتيني، في روما عن عمر ناهز 65 عاما.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، ترأس فراتيني، وزارة الخارجية من نوفمبر 2002، إلى نوفمبر 2004، ومن مايو 2008، إلى نوفمبر 2011، في الحكومات تحت قيادة سيلفيو برلسكوني، كما شغل منصب وزير الإدارة العامة ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

ومنذ يناير من هذا العام، شغل فراتيني منصب رئيس مجلس الدولة الإيطالي.

وبحسب صحيفة إل ميساغيرو، فإن فراتيني أصيب بالسرطان وتوفي في مستشفى جيميلي بالعاصمة روما.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)