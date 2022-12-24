وسائل إعلام: وفاة رئيس مجلس الدولة الإيطالي فرانكو فراتيني

تناقلت وسائل إعلام إيطالية، أنباء وفاة رئيس مجلس الدولة ووزير خارجية إيطاليا السابق فرانكو فراتيني، في روما عن عمر ناهز 65 عاما.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، ترأس فراتيني، وزارة الخارجية من نوفمبر 2002، إلى نوفمبر 2004، ومن مايو 2008، إلى نوفمبر 2011، في الحكومات تحت قيادة سيلفيو برلسكوني، كما شغل منصب وزير الإدارة العامة ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

ومنذ يناير من هذا العام، شغل فراتيني منصب رئيس مجلس الدولة الإيطالي.

وبحسب صحيفة إل ميساغيرو، فإن فراتيني أصيب بالسرطان وتوفي في مستشفى جيميلي بالعاصمة روما.

المصدر: نوفوستي