جنرال إسرائيلي: روسيا تستطيع الاستيلاء على منظومات الدفاع الجوي الغربية المتطورة ودراستها

أكد الجنرال الإسرائيلي يعقوب ناجل، أن روسيا قادرة على الاستيلاء ودراسة أكثر منظومات الدفاع الجوي الغربية تطورا، "وهذا هو سبب عدم تسليم تل أبيب منظومات إلى كييف كما فعلت واشنطن."

وفي مقالته بصحيفة "ناشيونال إنترست"، لفت ناجل إلى أن "إسرائيل تخشى بحق أنه إذا تم نشر منظومات مضادة للصواريخ، فإن روسيا ستستولي عليها في ساحة المعركة".

ويعقوب ناجل محاضر في كلية الملاحة الجوية والفضاء في جامعة التخنيون، وشغل سابقا منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأضاف الجنرال أن إسرائيل نفسها بحاجة أيضا إلى تجديد عاجل لوحدات دفاعها الجوي من "القبب الحديدية"، كما أن إنتاج تلك المنظومات يستغرق وقتا.

وشدّد على أن الجانب الأوكراني لا ينبغي أن يتوقع نتيجة سريعة في مسألة الاستحواذ على منظومات الدفاع الجوي، لأن التدريب على "القبة الحديدية" يستغرق وقتا.

كما أكد أن إسرائيل لا تنوي إفساد العلاقات مع روسيا عبر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

الجدير بالذكر أن بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية، تعهد بنيامين نتنياهو للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدراسة القضية الأوكرانية خلال توليه منصبه.

وخلال الحملة الانتخابية، اتخذ نتنياهو موقفا مثيرا للجدل بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبينا في مقابلة صحفية مع USA TODAY، أنه سينظر في إمكانية تزويد كييف بالأسلحة، بينما في مقابلة مع MSNBC عارض القيام بمثل هذه الخطوة.

وبرّر هذا الأمر بوجود خطر وقوع تلك الأسلحة، التي سيتم نقلها إلى كييف مستقبلا، في أيدي إيران وستستخدم بعد ذلك ضد إسرائيل نفسها.

المصدر: Lenta.ru