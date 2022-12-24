الحكومة المصرية تتحرك بعد سقوط المدرج خلال سوبر السلة واعتراف الاتحاد بخصوص سيارة الإسعاف

عقب الحادث الخطير الذي شهده ملعب المباراة، اعترف عمرو مصيلحي ، نائب رئيس اتحاد كرة السلة في مصر، بعدم وجود سيارة إسعاف قبل انطلاق لقاء الأهلي والاتحاد في بطولة كأس السوبر.



وعبر برنامج "الريمونتادا"، أوضح مصيلحي أن هناك سيارة إسعاف وصلت متأخرة بعد انطلاق اللقاء، مؤكدا أنه تم فتح التحقيق في جميع الإجراءات الخاصة بهذه المباراة.

وتابع:" يجب الاعتراف بأن هناك قصورا بخصوص عدم توفير سيارة إسعاف رغم أن التعليمات واضحة بعدم انطلاق أي مباراة خاصة بكرة السلة بدون توفير سيارة إسعاف"، مشددا على أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام وسيتم محاسبة جميع المقصرين في هذه الأزمة.

من جهته، أشار وزير الرياضة المصري أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك حالة واحدة فقط غير مستقرة طبيا جراء الحادث.

ولفت إلى أنه تم نقل هذه الحالة إلى أحد المستشفيات الكبرى لتوفير كافة الإجراءات اللازمة، مضيفا: "هناك اجتماع تنسيقي قبل اللقاء يتم تحديد كافة الأمور الإدارية قبل انطلاق المباراة، وسيتم التأكد من كافة الإجراءات الخاصة بتوفير سيارة إسعاف قبل انطلاق اللقاء".

وأكد صحبي أن تصريحات عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة، تخص العمل الخاص بالاتحاد، وسيتم التحقق من هذه الأمور، متابعا:"ما رأيته أن إجراءات توفير سيارة إسعاف موجودة على الورق، ولكن ما قاله عمرو مصيلحي سيكون محل دراسة وتحقيق شامل ومهم لمعرفة هذه الإجراءات وحقيقتها".

كما كلف أشرف صبحي، لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر (صالة الدكتور حسن مصطفى)، لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة خلال المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد في كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم السبت بالصالة المغطاة.

ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

المصدر: "مصراوي" + صدى البلد" + "القاهرة 24"