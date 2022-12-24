المديرة السابقة لشركة Alameda تعترف بأنها كذبت على المستثمرين بشأن FTX

اعترفت االمديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda للأبحاث، كارولين إليسون، بأنها خدعت المستثمرين بشأن المبلغ الذي اقترضته الشركة من بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX.



ووفقا لتقرير"بلومبرغ" اعترفت إليسون بأنها نفذت ذلك بالتواطؤ مع الشريك المؤسس لشركة FTX، كأحد المشاركين الرئيسيين في القضية.

وقالت إليسون: "من عام 2019 إلى عام 2022، كنت على دراية بأن شركة Alameda لديها إمكانية الوصول إلى خط ائتمان في شركة FTX، وهو تبادل عملة مشفرة يديره سام بانكمان فرايد، وسمح هذا الترتيب لشركة Alameda بالوصول إلى حد ائتماني غير محدود دون الحاجة إلى ضمانات، ولا يتطلب رصيدا سلبيا، ولا هامشا في بروتوكولات التصفية لشركة FTX".

وأعلنت شرطة جزر البهاما، في 13 ديسمبر، أنها اعتقلت سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.

واحتُجز في جزر البهاما بناء على لائحة اتهام سرية قدمها مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

وكتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" لاحقا أن المستثمرين سحبوا ما يقرب من 1.5 مليار دولار من أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، Binance.

وحدث هذا على خلفية مخاوف المتداولين بشأن تحقيق محتمل في الشركة بسبب انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.

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المصدر: غازيتا.رو