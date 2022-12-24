العاصفة الشتوية تتسبب بانخفاض قياسي في إنتاج الغاز بالولايات المتحدة

تسببت العاصفة الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، بتسجيل انخفاض قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، كما أدت إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي والطاقة عن عدد من الولايات.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، انخفض إنتاج الغاز في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بنحو 2.8 مليون متر مكعب، بسبب العاصفة الثلجية، في أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أكثر من عقد.

وأشارت الوكالة، إلى ارتفع الطلب المحلي على الغاز إلى أعلى مستوياته منذ بداية عام 2019.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب العاصفة الشتوية، وتسبب الانخفاض الحاد في درجة الحرارة وتساقط الثلوج والرياح القوية والظروف الجليدية في العديد من حوادث السيارات وانقطاع خطوط الكهرباء وتأخير الرحلات الجوية.

كما تم إلغاء أكثر من 1800 رحلة يوم السبت، بعد أن تسببت العاصفة بالموقف الأكثر صعوبة في مطارات ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.

وفقًا لموقع رصد الموارد على الإنترنت poweroutage.us، لايزال حوالي 13 مليون مستهلك من منازل ومؤسسات بدون كهرباء في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي