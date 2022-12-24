محلل شوؤون دفاعية يحدّد متى تتمكن أوكرانيا من استخدام "باتريوت"

استبعد محلل شؤون الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتون الأمريكي، جوردان كوهين، قدرة الجيش الأوكراني على تشغيل واستخدام منظومة "باتريوت" قبل ربيع عام 2023.

وأشار كوهين في تصريح لمجلة "نيوزويك"، إلى أن التدريب على صيانة وإصلاح هذه الأنظمة "يمكن أن يستغرق سنة كاملة".

ولفت كوهين إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها "أطنان" من كافة إصدارات الصواريخ، كما أنّها ليست "متناثرة هنا وهناك".

وأضاف أنّه نظرا لعدم وجود صواريخ "مجّانية"، فإنه لا يمكن إهدارها ... أعتقد أن تسليم هذا النظام وإعداده سيستغرق عدة أشهر، وبسبب العرض المحدود منها، بالإضافة إلى التكلفة، فأنا لست متأكدا من أنه سيتم استخدامها، على الأقل بصورة ناجحة، قبل نهاية ربيع 2023.

المصدر: RT