حاكمة نيويورك تحذر من "تهديد للحياة" في الولاية

وصفت حاكمة نيويورك كاثي هوكول العاصفة الثلجية التي تضرب غرب الولاية بأنها "تهديد للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ".

إقرأ المزيد

وأوضحت هوكول في إفادة صحفية في وقت متأخر من صباح السبت، أن مطار بوفالو نياغرا الدولي مغلق حتى صباح الاثنين، وبعض الطرق مغلقة خلال يوم عيد الميلاد.

وأشارت إلى أن كل شاحنة إطفاء في بوفالو تقريبا تقطعت بها السبل وعلقت في الثلج اعتبارا من صباح السبت.

وتشهد الولايات المتحدة عاصفة شتوية ضخمة بات التساقط الكثيف للثلوج جزءا منها، بالإضافة إلى رياح عاتية ودرجات حرارة شديدة البرودة في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر: "أ ب"