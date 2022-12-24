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الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا احتجزتهم جماعة "الشباب" في الصومال

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الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا احتجزتهم جماعة
AP
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أفادت وكالة "إرنا" بأنه تم الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا، كانوا محتجزين لدى حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال، بمشاورة وإجراءات وزارة الخارجية.

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وبحسب تقرير مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسياسة الخارجية، فإن هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى تشابهار، اعتقلتهم جماعة الشباب الإرهابية في المياه الدولية بالقرب من الصومال قبل 7 أعوام.

وبعد إطلاق سراحهم من العاصمة الصومالية مقديشو ، سيعود الصيادون الإيرانيون إلى بلادهم عن طريق مطار طهران الدولي عبر إحدى شركات الطيران هذه الليلة.

المصدر: "إرنا"

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