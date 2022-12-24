الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا احتجزتهم جماعة "الشباب" في الصومال

أفادت وكالة "إرنا" بأنه تم الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا، كانوا محتجزين لدى حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال، بمشاورة وإجراءات وزارة الخارجية.

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وبحسب تقرير مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسياسة الخارجية، فإن هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى تشابهار، اعتقلتهم جماعة الشباب الإرهابية في المياه الدولية بالقرب من الصومال قبل 7 أعوام.

وبعد إطلاق سراحهم من العاصمة الصومالية مقديشو ، سيعود الصيادون الإيرانيون إلى بلادهم عن طريق مطار طهران الدولي عبر إحدى شركات الطيران هذه الليلة.

المصدر: "إرنا"