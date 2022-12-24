الحكومة الروسية تخصص أكثر من 800 مليون روبل للمساعدات الإنسانية لكوبا

خصصت حكومة روسيا الاتحادية، لوزارة حالات الطوارئ أكثر من 800 مليون روبل لشراء وتسليم ما يصل إلى 25 ألف طن من القمح في شكل معونة إنسانية إلى كوبا.

ووفقا لبيان الحكومة، تم تخصيص ما يقرب من 469 مليون روبل من الميزانية الفيدرالية، لشراء ما يصل إلى 25 ألف طن من القمح في عام 2022، وتم تخصيص أكثر من 298.5 مليونا لإيصال هذه الشحنة الإنسانية عن طريق البحر إلى كوبا هذا العام، وما يقرب من 33.2 مليون روبل في عام 2023.

وصدرت تعليمات لوزارة حالات الطوارئ، بشراء وتسليم وتحويل المساعدات الإنسانية إلى الجانب الكوبي، ووزارة الخارجية الروسية للمساعدة في تنفيذ الأمر.

وفي بيان آخر، أمرت الحكومة بتقديم مساهمة طوعية من روسيا الاتحادية في عام 2023، بمبلغ يصل إلى 250 مليون روبل، للصندوق المشترك بين الدول للتعاون الإنساني في بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: تاس