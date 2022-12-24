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مسؤول روسي: جنود أوكرانيون قصفوا المدنيين في خيرسون بضربة استفزازية مثيرة للاشمئزاز

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مسؤول روسي: جنود أوكرانيون قصفوا المدنيين في خيرسون بضربة استفزازية مثيرة للاشمئزاز
Globallookpress
مدنيون في منطقة خيرسون الروسية
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وصف القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، الضربة التي وجهها جنود أوكرانيون لمنطقة خيرسون اليوم السبت وأسفرت عن مقتل مدنيين، بأنها "ضربة استفزازية".

وكتب سالدو في قناته على "تيلغرام": "اليوم، نفذ مقاتلو التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفا إرهابيا على خيرسون، أدى إلى مقتل مدنيين. هذا استفزاز مثير للاشمئزاز له هدف واضح، وهو إلقاء اللوم على القوات المسلحة لروسيا الاتحادية."

المصدر: تاس

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