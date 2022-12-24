مسؤول روسي: جنود أوكرانيون قصفوا المدنيين في خيرسون بضربة استفزازية مثيرة للاشمئزاز

وصف القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، الضربة التي وجهها جنود أوكرانيون لمنطقة خيرسون اليوم السبت وأسفرت عن مقتل مدنيين، بأنها "ضربة استفزازية".

وكتب سالدو في قناته على "تيلغرام": "اليوم، نفذ مقاتلو التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفا إرهابيا على خيرسون، أدى إلى مقتل مدنيين. هذا استفزاز مثير للاشمئزاز له هدف واضح، وهو إلقاء اللوم على القوات المسلحة لروسيا الاتحادية."

المصدر: تاس