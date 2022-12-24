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جنرال أمريكي: أوكرانيا لن تنتصر في الحرب وهي في وضع دفاعي

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جنرال أمريكي: أوكرانيا لن تنتصر في الحرب وهي في وضع دفاعي
Legion-Media
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عبر الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي باري ماكافري عن اعتقاده بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق الانتصار وهي تقف في موقف دفاع كما هي حاليا.

وقال الجنرال خلال مداخلة على الهواء مع قناة التلفزيون الأمريكية MSNBC إن تغيير الوضع، يتطلب من الجيش الأوكراني "أخذ زمام المبادرة" ولتحقيق ذلك، وفقا للجنرال، الجيش بحاجة لوسيلة من شأنها المساعدة على إخراجهم من هذا الوضع.

وأوضح ماكافري إن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تغير المشهد في ساحة المعركة بمساعدة صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى، بالإضافة إلى دبابات M1.

وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن الجيش الأوكراني سيكون حينها قادرا على التضييق على القوات الروسية وليس القضاء عليها. ومع ذلك، قال ماكافري إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه "استراتيجية عسكرية شريرة" وليست مجرد عملية عسكرية خاصة.

المصدر: MK

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