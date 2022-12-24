أربعة قتلى في حادث تصادم 50 سيارة في الولايات المتحدة (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن نحو 50 سيارة اصطدمت على طريق سريع مغطى بالثلوج في ولاية أوهايو، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وبحسب وكالات إنفاذ القانون، "عاصفة شتوية" كانت السبب في هذا الحادث، والتي تسببت في موجة برد حادة وتساقط ثلوج ورياح قوية وجليد ساد معظم أنحاء الولايات المتحدة.

وكتبت دورية شرطة الولاية على "تويتر": "أكدت وحداتنا في الموقع سقوط أربع ضحايا.. ومشاركة ما لا يقل عن 46 مركبة في الحادث"، وحثت الشرطة سائقي السيارات على الابتعاد عن الطرق.

وفي المجموع، أودى الطقس السيئ بحياة 19 شخصا على الأقل في البلاد، حسب CNN، في ولايتي كانساس وكنتاكي، ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حوادث سيارات سببتها "عاصفة الشتاء" في ويسكونسن وتينيسي وميسوري، بواقع شخص واحد لكل منهما، وفي ولاية نيويورك، توفي شخصان بسبب أن الأطباء لم يتمكنوا من الوصول إليهما في الوقت المناسب بسبب تراكم الثلوج والجليد على الطرق.

كما تم إلغاء أكثر من 1800 رحلة يوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية الأكثر صعوبة في مطارات ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.

كما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.7 مليون مشترك من منازل ومؤسسات، في الولايات المتحدة، معظمهم على طول ساحل المحيط الأطلسي، من فلوريدا إلى مين.

المصدر: نوفوستي