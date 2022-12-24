تفاعل ناشطون أمريكيون على موقع "تويتر" مع النكتة التي تندّر بها رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بشأن توريد شحنات إضافية من منظومة "باتريوت" الأمريكية إلى بلاده.

وعبّر ناشطون عن آرائهم في هذا الموضوع من خلال أحد المنشورات في مدونة قناة "سي إن إن".

وتباينت ردود الأفعال من الأمريكيين بسبب تصريحات زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في واشنطن، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما سأله أحد الصحفيين عما سيحدث عندما تتلقى أوكرانيا منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، فأجاب زيلينسكي: "إن هذا سيكون بمثابة إرسال إشارة جديدة" إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساعدة في المزيد من الإمدادات.

وعلق الحساب ThunderStick 83: "زيلينسكي وبايدن يستمران في مضايقة الدب. مهما كانت حكومة الظل التي تدير هذا البلد، فإنهم بحاجة إلى التوقف عن هذا. يجب أن تتوقفوا عن مساعدة البلدان الضعيفة غير المجدية، دعوها تدافع عن نفسها، يجب على أوكرانيا الاستسلام وتقبل مصيرها."

بدوره، قال fusion_allusion: "يجب عليه التفاوض مع بوتين، وليس مع الأمريكيين"... "دعمكم لهذا الرجل سيقودنا إلى محرقة نووية."

وقال jamieguffey: "نحن لسنا مسؤولين عن هذا، وبغض النظر عن مدى شعوري بالأسف تجاه الشعب الأوكراني، فليس لنا الحق في التدخل في هذه المواجهات."

المصدر: Lenta.ru