الحدود التركية اليونانية.. أعمال تنظيف مشتركة على الجسر الحدودي

تستعد تركيا واليونان لإجراء أعمال تطهير مشتركة، على الجسر الحدودي بين البلدين على نهر "ميريتش" في محافظة إدرنه شمال غرب تركيا لأول مرة منذ 8 سنوات.

وسيتم توقيع بروتوكول في 9 يناير 2023 من أجل الإزالة المشتركة للجذوع وأغصان الأشجار المتراكمة عند الجسر، الذي يقع بين بوابة حدود إيبسالا التركية وبوابة كيب الحدود اليونانية، ويوفر ممرا متبادلا للبلدين.

وبعد البروتوكول، ستنطلق الجهود المشتركة بين البلدين في 10 يناير.

ووفق بيان صادر عن محافظة إيبسالا في شمال غرب تركيا، التقى الوفد برئاسة محافظ المنطقة عمر سيفجلي مع نائب محافظ الكسندروبوليس ديميتريوس بتروفيست والوفد المرافق على الخط الحدودي، واتفق الوفدان التركي واليوناني اللذان فحصا الجسر، على تكرار أعمال التنظيف التي تمت قبل 8 سنوات على أرصفة الجسر.

وصرح محافظ المنطقة، أن ما يقرب من مليوني شخص يمرون كل عام عبر الجسر الذي يربط بين البلدين، وأن أعمال التنظيف ستتم من قبل فرق الأشغال الهيدروليكية الحكومية وفريق فني من اليونان.

إقرأ المزيد

المصدر: صحيفة زمان التركية