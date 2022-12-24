مسؤول أوكراني كبير يجدد الدعوة لتدمير مؤسسات الدفاع الإيرانية

دعا مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك إلى تدمير مؤسسات الدفاع الإيرانية وتوقيف الأشخاص الذين قال إنهم متورطون في توريد المنتجات العسكرية الإيرانية.

وزعم المسؤول الأوكراني، أن إيران تعتزم زيادة إمداد روسيا "بالصواريخ والطائرات المسيّرة". متهما طهران بإهانة "منظومة العقوبات الدولية".

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية عل "تويتر": "من المهم التخلي عن العقوبات غير الفاعلة، والمفهوم الباطل لقرارات الأمم المتحدة والانتقال إلى أدوات أكثر تدميرا - تدمير المصانع، واعتقال أولئك الموردين"

يُشار إلى أن بودولاك كان أيضا قد طالب في وقت سابق بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران.

ودعا بشكل خاص إلى تدمير المنشآت الإيرانية لإنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

بدوره، قال وزير الدفاع الإيراني رضا اشتياني إن ممثلي كييف لم يقدموا لطهران في اجتماع الخبراء أي وثائق وإثباتات لمزاعمهم حول استخدام روسيا للطائرات بدون طيار الإيرانية.

كما حثّ الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، كييف على عدم اختبار صبر طهران في التصريحات التي لا أساس لها.

المصدر: RT