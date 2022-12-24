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بيلاروس تسجل حجما قياسيا من الصادرات إلى روسيا هذا العام

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بيلاروس تسجل حجما قياسيا من الصادرات إلى روسيا هذا العام
Sputnik
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أعرب رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو، عن أمله بأن تصل الصادرات البيلاروسية إلى روسيا الاتحادية بحلول نهاية العام، إلى مستوى قياسي جديد يبلغ ما بين 22 و23 مليار دولار.

وقال غولوفتشينكو لقناة "بيلاروس 1" التليفزيونية: "بعد نتائج 10 أشهر، بلغت الصادرات إلى روسيا الاتحادية 18 مليار دولار. وهذا أكثر بكثير من الرقم المتوسط ​​للسنوات السابقة الذي كان يبلغ 12-13 مليار دولار. آمل أن يكون لدينا بحلول نهاية العام 22-23 مليار دولار".

المصدر: نوفوستي

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