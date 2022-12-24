موجة انتقادات واسعة لرئيس الوزراء البريطاني بسبب محادثة عفوية مع مشرد!

انتشر مقطع فيديو، يظهر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وهو يسأل أحد المشردين، في أحد ملاجئ لندن، إن كان يعمل في مجال الاقتصاد.

"Are you sorting the economy out?"



"That's exactly what I'm trying to do," Rishi Sunak responds to a homeless man at a London shelter today while serving him breakfast



The PM says the government has pledged £2 billion to tackle homelessness and rough sleeping over three years pic.twitter.com/cQNcyeNeqh — ITV News (@itvnews) December 23, 2022

وأظهر المقطع، سوناك وهو يرتدي مئزر الطهي، ويقدم وجبة الإفطار في أحد الملاجئ للمشردين في لندن، ويجري محادثة عفوية مع أحدهم، حيث سأل الشاب المدعو دين، سوناك، ما إذا كان يفعل شيئا لتنمية الاقتصاد البريطاني؟، فأجابه سوناك، أن هذا تحديدا ما يفعله.

وفي المقابل سأل سوناك الشاب عن مخططاته لقضاء الإجازات، فأجاب بأنه يأمل بالحصول على مساعدة لإيجاد مأوى مؤقت، كي لا يبقى في الشارع خلال أعياد الميلاد.

وانتقد قراء صحيفة Daily Mail البريطانية، سوناك، ووصفوه بـ "المعزول عن الواقع"، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه بالامتثال لإجراءات خفض التضخم، يرتدي حذاء مصنوعا من جلد الغزال، من شركة برادا الإيطالية، بقيمة 500 جنيه إسترليني.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "جاهل، إلى أي مدى يمكن أن يكون رئيس الوزراء غير المنتخب هذا، معزولا عن الواقع؟".

وأضاف آخر: " سوناك صرح أمام الكاميرات بأنه لا يعرف أحدا من الطبقة العاملة، هذا ليس مفاجئا".

وعلق آخر: "نحن بحاجة إلى انتخابات جديدة في أسرع وقت، أو أننا سنتشرد جميعا".

المصدر: نوفوستي