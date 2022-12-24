 
مباشر

أوكرانيا تطالب باعتقال موردي الأسلحة الإيرانيين وإتلاف منتجاتهم

أخبار العالم

أوكرانيا تطالب باعتقال موردي الأسلحة الإيرانيين وإتلاف منتجاتهم
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufp1

طالب مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، باستبدال العقوبات غير "المجدية" ضد إيران، بسياسة القبض على موردي الأسلحة الإيرانيين وتدمير منتجاتهم.

وادعى بودولاك عبر صفحته على "تليغرام"، أن إيران تعتزم رفع كمية الأسلحة التي توردها إلى روسيا، متحدية العقوبات والقرارات الدولية، وطالب باستبدال العقوبات الدولية التي وصفها بـ "غير المجدية"، ضد طهران، بسياسة اعتقال موردي الأسلحة الإيرانيين وتدمير منتجاتهم.

إقرأ المزيد
طهران تنفي إرسال صواريخ إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا
طهران تنفي إرسال صواريخ إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا

ومن جهته نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، صحة الادعاءات الأوكرانية، حول تزويد طهران لموسكو بالمسيرات، وحث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على الاتعاظ من مصائر الزعماء الذين ساروا في ركب الولايات المتحدة، وأغرتهم بالمساعدات، ثم خذلتهم في نهاية المطاف.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)