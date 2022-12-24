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رابطة الدول المستقلة تعقد قمة في سان بطرسبورغ نهاية العام

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رابطة الدول المستقلة تعقد قمة في سان بطرسبورغ نهاية العام
ria.ru
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أفاد الكرملين، بأن مدينة سان بطرسبورغ ستستضيف قمة رابطة الدول المستقلة، التي ستعقد في الفترة ما بين 26 -27 من ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان الكرملين، أنه بمبادرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستستضيف مدينة سان بطرسبورغ الاجتماع غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة يومي 26 -27 من ديسمبر الجاري.

ومن جهته أكد رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، أن القمة ستولد دوافع إضافية لتعزيز التعاون بين دول الرابطة، وروسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي + belrus.ru

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