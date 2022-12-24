بسبب كارثة "هالوين".. توقيف اثنين من كبار ضباط الشرطة الكوريين الجنوبيين

أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة توقيف بحق اثنين من كبار ضباط الشرطة الكورية الجنوبية لفشلهما في التعامل مع حادث التدافع المميت الذي وقع في حي "إيتوان" وأسفر عن مقتل 158 شخصا.

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وأصدرت المحكمة أمس الجمعة، مذكرة التوقيف بحق "لي إيم-جيه"، الرئيس السابق لمركز شرطة "يونغسان"، بتهمة الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة أو الإصابة.

ويتهم "لي" بأنه لم يتخذ تدابير كافية للتحكم في حركة الحشود بعد التحذيرات المسبقة من الازدحام خلال احتفالات الهالوين، كما يتهم بتأخره في الوصول إلى الموقع بعد حوالي ساعة من سقوط الضحايا.

كما وافقت المحكمة على القبض على "سونغ بيونغ-جو"، الرئيس السابق لغرفة الطوارئ بمركز الشرطة الخاصة بخط 112 لاستقبال البلاغات الطارئة، بنفس التهمة.

وفي 5 ديسمبر، أصدرت المحكمة أول مذكرة توقيف في القضية لـ "بارك سونغ-مين"، ضابط الاستخبارات السابق، رفيع المستوى في وكالة شرطة مدينة سيئول، و"كيم جين-هو"، ضابط الاستخبارات السابق في مركز شرطة "يونغسان".

وفي ذلك الوقت، سعى فريق التحقيق الخاص بالشرطة أيضا إلى الحصول على مذكرات توقيف بحق "لي" و"سونغ"، لكن المحكمة رفضت الطلب.

وفي المحاولة الثانية، أضاف فريق التحقيق تهمة "التلاعب في تقرير إنذار مبكر" إلى التهم الموجهة إلى "لي".

المصدر: يونهاب