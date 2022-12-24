بولسونارو يصدر عفوا يشمل ضباطا مدانين بارتكاب مجزرة

أصدر الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، مرسوما عفا بموجبه عن رجال أمن دينوا بارتكاب جرائم قبل أكثر من 30 عاما.

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وأفادت وثيقة رسمية أن هذا الإجراء التقليدي بمناسبة عيد الميلاد، والذي يأتي قبل 9 أيام من مغادرة بولسونارو منصبه، يشمل ضباطا وأفرادا، جرائهم "لا تصنف خطيرة للغاية" وارتكبت أثناء أداء واجبهم منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وبالتالي فإن هذا المرسوم يعفي 74 من رجال الشرطة الذين دينوا بارتكاب مجزرة في سجن كارانديرو في ساو باولو في 2 أكتوبر 1992، عندما قتل 111 سجينا في تدخل للشرطة العسكرية للسيطرة على أعمال شغب، وفقا لمتخصصين.

وبينما قال الادعاء حينها إن السجناء أعدموا، أكد الدفاع أن أفراد الشرطة العسكرية كانوا يتصرفون دفاعا عن النفس.

وتم إغلاق سجن كارانديرو بعد ذلك الحادث مباشرة.

وعلى الرغم من محاكمة رجال الأمن المتورطين وإصدار أحكام بحقهم، فقد ظلوا خارج السجون بفضل الاستئنافات المتكررة التي كانوا يتقدمون بها، وفقا للصحافة البرازيلية.

المصدر: أ ف ب