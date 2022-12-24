وسائل إعلام: إيلون ماسك يزيل ميزة تشمل مواضيع حساسة من "تويتر"

أمر مالك شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، الملياردير إيلون ماسك، بإزالة ميزة من خاصية البحث تشمل عددا من المواضيع الحساسة من بينها حرية التعبير ومنع الانتحار وانتشار كوفيد والإيدز.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت ميزة #ThereIsHelp في الجزء العلوي من عمليات البحث المحددة في العديد من البلدان جهات اتصال لمنظمات الدعم ذات الصلة بالصحة العقلية وفيروس نقص المناعة البشرية واللقاحات والاستغلال الجنسي للأطفال وكورونا والعنف القائم على النوع الاجتماعي والكوارث الطبيعية وحرية التعبير.

وبحسب الوكالة: "قامت شركة تويتر في الأيام القليلة الماضية، بإزالة ميزة كانت تروّج للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد الأمان الأخرى للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى محدد"، ووفقًا لما قاله شخصان مطلعان على الموضوع، فإن "الأمر قد صدر عن المالك الجديد إيلون ماسك".

ووفقا لأحد المصادر، واجه ملايين الأشخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر رسائل #ThereIsHelp.

المصدر: نوفوستي