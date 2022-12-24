مقتل شخص في تحطم طائرة صغيرة على شاطىء في الولايات المتحدة (فيديو)

فتحت سلطات الطيران الأمريكية يوم الجمعة تحقيقا في حادث تحطم طائرة صغيرة على شاطئ سانتا مونيكا في كاليفورنيا، ما أدى الى مقتل رجل.

وفي لقطات اننشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طائرة من طراز "سيسنا 150" وهي تتحطم أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري يوم الخميس على بعد أمتار من رصيف سانتا مونيكا الشهير.

وشاهد رواد الشاطئ الطائرة الخفيفة ترتطم بمياه الشاطىء بعنف وتنقلب خلال محاولة الطيار الهبوط على الرمال.

🚨#BREAKING: A plane has crashed on the beach



📌#Losangeles | #California



Authorities are on scene of a small plane that crash-landed and flipped over on the beach near the Santa Monica pier it's unknown how many were on board or if anyone was injured pic.twitter.com/TdxR72hJeH — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 23, 2022

هذا وهرع رجال الطوارئ لنجدة الطيار وراكب كانا على متن الطائرة، في حين لقي ريكس مينتر البالغ 95 عاما والذي شغل منصب رئيس بلدية سانتا مونيكا في الستينيات حتفه في الحادث، بينما لم ترد أي معلومات عن الطيار.

من جهته، أوضح المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إيان غريغوريان أن التحقيق جار في حادث تحطم الطائرة.

وتابع: "أبلغ الطيار عن وجود مشاكل في المحرك بعد إقلاعه من مطار سانتا مونيكا".

ونقلت قناة "آي بي سي 7" عن جوش فينبيرغ (شاهد) قوله إنه كان مع صديقه على الشاطئ عند تحطم الطائرة.

وأردف: "رأيناها تحلق هناك وظننا أنه سيكون هبوطا سلسا، لكنها ارتطمت بالمياه وانقلبت. كان الأمر مخيفا للغاية".

المصدر: "فرانس برس"