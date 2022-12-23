شركة "إلبيط" الإسرائيلية توقع صفقة بمئات ملايين الدولارات مع الجيش الروماني

أعلنت شركة "إلبيط سيستيم" الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية توقيع عقد بقيمة 410 ملايين دولار لتزويد وزارة الدفاع الرومانية بسبعة أنظمة طائرات بدون طيار تكتيكية "Watchkeeper X".

إقرأ المزيد

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة"إلبيط سيستيم" بتسلئيل ماتشليس قائلا: "يوضح هذا العقد الطلب المستمر على أنظمة "UAS" التابعة لشركة "إلبيط سيستيم"، ونتطلع إلى زيادة تعزيز علاقة "إلبيط سيستيم" بالحكومة الرومانية".

وأضاف: "كجزء من تنفيذ العقد، تخطط "إلبيط سيستيم" لإنشاء البنية التحتية والتعاون الصناعي مع الشركات التابعة لـ"U-TacS" و"Aerostar" و"إلبيط سيستيم" في رومانيا لإنتاج "UAS" في رومانيا..كما نقدر الدعم المستمر والتعاون مع الحكومتين الإسرائيلية والبريطانية وشركائنا التجاريين في برنامج Watchkeeper".

المصدر: "I24"