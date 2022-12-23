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ماكرون يعبر لعلييف عن قلقه إزاء الوضع في جنوب القوقاز

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ماكرون يعبر لعلييف عن قلقه إزاء الوضع في جنوب القوقاز
Globallookpress Panoramic
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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي عبر عن قلقه إزاء الوضع في جنوب القوقاز في اتصاله مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وجاء في بيان لقصر الإليزيه، يوم الجمعة، أن "الرئيس الفرنسي عبر عن قلقه العميق بشأن عودة التوتر في جنوب القوقاز".

ودعا ماكرون إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 9 نوفمبر عام 2020 وضمان حرية التنقل في ممر لاتشين.

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وحسب البيان، تحدث ماكرون عن "الضرورة العاجلة لضمان وصول المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية إلى السكان بدون أي عائق".

وأضاف قصر الإليزيه أن "الرئيس علييف أكد نيته متابعة ضمان حرية التنقل في الممر".

يذكر أن أذربيجان أغلقت ممر لاتشين الواصل بين أرمينيا والأراضي تحت سيطرة الأرمن في منطقة قره باغ منذ 12 ديسمبر. وطالبت أرمينيا الجانب الأذربيجاني برفع الحصار عن الممر.

المصدر: تاس

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