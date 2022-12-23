القبض على مطلوب بتهمة جرائم "الابتزاز الجنسي" للقصّر في إسبانيا

ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على واحد من أكثر عشرة مطلوبين من قبل مجرمي مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، والمطلوب بتهمة جرائم "الابتزاز الجنسي" للقصّر.

وتم اعتقال مايكل جيمس برات البالغ من العمر 40 عاما من نيوزيلندا، والمطلوب في الولايات المتحدة بتهمة الاستغلال الجنسي والتصوير الفوتوغرافي غير اللائق للأطفال، في فندق بمدريد. بالإضافة إلى ذلك، فهو متهم بتلقي دخل غير قانوني، على وجه التحديد، حصل على أكثر من 17 مليون دولار لجرائمه المزعومة.

ووفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي، كان المتهم متورطا في إنتاج مواد إباحية وأشرك فتيات قاصرات وشابات في ذلك من خلال الخداع ومن الواضح أن برات وشركاءه عرضوا العمل على الإنترنت.

ويُزعم أنه قام برشوة الضحايا لإقناعهم بأن المواد المسجلة لم تكن قابلة للنشر، لكن المحتوى لا يزال يُنشر.

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المصدر: لينتا.رو