واشنطن تكشف عن تصنيفها الاستراتيجي لروسيا والصين في ميزانيتها العسكرية

كشفت واشنطن في بنود ميزانيتها العسكرية، مرة أخرى، أن روسيا والصين دولتان "غير صديقتين"، حيث تستمر في استراتيجتها المتّبعة نحوهما دون أي تغيير وعبر خلق المشاكل لموسكو وبكين.

وفي تعليقه على بنود ميزانية الدفاع الأمريكية، قال عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شكاغوشيف لوكالة "نوفوستي"، إن استراتيجية واشنطن لم تتغير عبر خلق المشاكل لروسيا الاتحادية وبكين "كخصمين رئيسيين لها في هذه العولمة" و"دعم الصراعات العسكرية بشكل ثابت".

هذا وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع يوم الجمعة على ميزانية الدفاع في البلاد للسنة المالية 2023 البالغة 850 مليار دولار.

منها 10 مليارات دولار مخصّصة للمساعدة العسكرية لتايوان و 800 مليون لأوكرانيا. حيث ستُستخدم 6 مليارات دولار أخرى "لاحتواء روسيا في أوروبا".

وأضاف شكاغوشيف: "لقد تأكدت الآن من حقيقة أن الصين وروسيا عدوان استراتيجيان للولايات المتحدة – عبر هذا التأكيد المالي. فهي تخصص 10 مليارات دولار لدعم تايوان، و 6 مليارات دولار لاحتواء روسيا".

المصدر: نوفوستي