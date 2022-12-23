وزير الداخلية الفرنسي: مطلق النار في باريس كان عضوا في ناد رياضي للرماية

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن مطلق النار في حادث يوم الجمعة بباريس كان عضوا في ناد رياضي للرماية "ولديه عدة أسلحة مسجلة".

وأوضح دارمانان، أن مطلق النار متقاعد كان يعمل سائق قطار وذو سوابق مشيرا إلى أنه عضو في ناد رياضي للرماية. وبحسب قوله، فإن المهاجم كان لديه مجموعة أسلحة خاصة به.

وأضاف دارمانان، أن الفرنسي مطلق النارالبالغ من العمر 69 عاما "لم يظهر في ملفات الخدمات الخاصة وفي الوقت الحالي، يقوم مكتب المدعي العام بفحص الدوافع المحتملة للمجرم".

وأعرب في وقت سابق، وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم بعد إطلاق النار في باريس، وأعلن استعداد الجانب البريطاني لتقديم الدعم اللازم.

ووقع إطلاق النار في شارع أنغيان بالدائرة العاشرة التي تعد منطقة تجارية وحيوية ويعمل فيها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.

وقالت النيابة العامة إن تحقيقا فتح حول تهم تتعلق بجرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد.

وأُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الفريق الجنائي لدى الشرطة القضائية الباريسية.

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المصدر: غازيتا.رو