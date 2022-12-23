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وزير الدفاع الهنغاري: مجموعة قوات الناتو في بلادنا بحالة الجاهزية الكاملة

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وزير الدفاع الهنغاري: مجموعة قوات الناتو في بلادنا بحالة الجاهزية الكاملة
Legion-Media Piemags
تدريبات قوات الناتو في هنغاريا (صورة من الأرشيف)
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أعلن وزير الدفاع الهنغاري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي أن مجموعة قوات الناتو المتعددة القوميات التي تم تشكيلها في هنغاريا، باتت بحالة الجاهزية العملياتية الكاملة.

وقال الوزير الهنغاري في أعقاب لقائه نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو في القاعدة العسكرية بمدينة بابا الهنغارية، يوم الجمعة، إن "أحد أهم القرارات التي اتخذها حلف الناتو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، هو تشكيل 4 مجموعات قتالية إضافية لتعزيز الجناح الشرقي".

وأشار إلى أن إحداها تم تشكيها في هنغاريا بقيادة هنغارية، وباتت في حالة الجاهزية العملياتية الكاملة منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وتعتبر القوة الإيطالية هي ثاني أكبر قوة ضمن هذه المجموعة المتعددة القوميات. وهي تضم أيضا عسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وكرواتيا والجبل الأسود.

وخلال الأشهر الأخيرة كانت المجموعة تجري تدريبات في ميدان "باكون" غربي بودابست.

وجدير بالذكر أن حلف الناتو شكل مجموعات قتالية في كل من بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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