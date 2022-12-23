بوتين: أتوقع أن تكتمل طلبيات انتاج وتوريد الأسلحة لوزارة الدفاع المقررة للعام المقبل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء شركات قطاع الصناعات العسكرية، عن أمله في تنفيذ طلبات وزارة الدفاع بشكل كامل.

وقال بوتين: "بالطبع أتوقع في عام 2023، كما في السنوات السابقة، وهذا العام، أن تكتمل طلبيات وزارة الدفاع، من حيث إنتاج وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالكامل".

وفي أكتوبر، وقع بوتين مرسوما بشأن إنشاء مجلس تنسيقي تابع للحكومة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية والقوات الأخرى والتشكيلات والهيئات العسكرية.

ووفقا للمرسوم، يقرر المجلس تشكيل أسعار السلع والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الجيش خلال العملية العسكرية الخاصة، وتحديد المهمة المستهدفة لتزويد القوات الروسية بالأسلحة وإصلاحها، والمساعدة في تكوين البنية التحتية العسكرية.

المصدر: نوفوستي