ماكرون يستنكر الاعتداء في باريس ويصفه "بالهجوم المشين"

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الهجوم المشين" الذي "استهدف الأكراد في فرنسا"، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين عقب حادث إطلاق النار وسط باريس.

وأضاف ماكرون في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كل التعاطف مع الضحايا، والأشخاص الذين يكافحون من أجل العيش، أسرهم وأحبائهم. وكل التقدير لقوات شرطتنا على شجاعتها".

وأعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على "تويتر" عن "دعمها الكامل للضحايا".

وأمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، سابقا بتشديد الإجراءات الأمنية في الأماكن التي يتجمع فيها الأكراد وسط حادث إطلاق النار الأخير.

وقال الوزير الفرنسي: "أمرت بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن التي يتجمع فيها الأكراد".

وارتفع عدد القتلى في حادث إطلاق النار بباريس إلى ثلاثة، وفقا لقناة "بي إف إم" الفرنسية.

وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكيو، اليوم الجمعة، إن إطلاق نار وقع قرب مركز للجالية الكردية في العاصمة الفرنسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص مضيفة أن المهاجم المشتبه به الذي تم اعتقاله معروف لدى السلطات.

المصدر: وكالات