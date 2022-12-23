السلطات التركية لن تسمح بتجاهل مصالحها في شرقي المتوسط

أكد متحدث الخارجية التركية تانجو بيلغيتشلن، عدم سماح أنقرة بتجاهل مصالحها شرقي المتوسط، وأنه لا يحق لأي جهة التنقيب واستخراج المواد النفطية داخل الجرف التركي من دون إذن أنقرة.

وصرّح بيلغيتشلن بذلك، تعليقا على الإجراءات أحادية الجانب لقبارصة اليونان في هذا الخصوص.

وشدّد على أن "أنقرة تؤيّد تماما بيان وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذه القضية، والذي تم ذكره في يوم أمس".

وبحسب بيلغيتشلن، فإن الإدارة القبرصية اليونانية تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، الذين يُعتبرون شركاء في الموارد الطبيعية للجزيرة.

وحذّر من أن التحركات غير المتّزنة ستؤجج التوتر في شرق البحر المتوسط. ومبينا أن "كل هذا يهدد السلام والاستقرار."

وخلص المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أن "تركيا ستواصل بكل إصرار الدفاع عن حقوقها وحقوق قبرص التركية في شرق البحر المتوسط​​، ودعم جهود التنقيب عن المواد النفطية التي ستنفذها جمهورية شمال قبرص التركية في الفترة المقبلة."

المصدر: نوفوستي