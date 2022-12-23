علم إيرلندا أم إيطاليا؟ روما تحسم الجدل الحاصل حول بروتوكول اجتماع ميلوني والسوداني (فيديو + صورة)

نفت السفارة الإيطالية لدى العراق الأنباء المتداولة عن رفع العلم الإيرلندي خلال اجتماع اليوم الجمعة لرئيسة وزراء ايطاليا السيدة جورجيا ميلوني مع نظيرها العراقي محمد السوداني.

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وعلى حسابها في "تويتر"، غردت السفارة الإيطالية قائلة: "ننفي رسميا نبأ الخطأ المزعوم المتعلق برفع الأعلام الرسمية خلال اجتماع اليوم لرئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مع نظيرها العراقي محمد السوداني في بغداد".

وأضافت السفارة: "إن هذا الخبر هو بسبب المؤثرات البصرية الناتجة عن التصوير..إن الأعلام المستخدمة كانت جميعها للجمهورية الإيطالية".





🔴🔴 ننفي رسمياً نبأ الخطأ المزعوم المتعلق برفع الاعلام الرسمية خلال اجتماع اليوم لرئيس وزراء ايطاليا السيدة جورجا ملوني مع نظيرها العراقي السيد محمد السوداني في بغداد. ان هذا الخبر هو بسبب المؤثرات بصرية الناتجة عن التصوير.

ان الاعلام المستخدمة كانت جميعها للجمهورية الإيطالية. — Italy in Iraq (@ItalyinIraq) December 23, 2022

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد علقوا على مقطع الفيديو لاجتماع ميلوني والسوداني، حيث بدا الجانب الأحمر من العلم الإيطالي برتقاليا، ما جعله يبدو كعلم إيرلندا.

المصدر: RT