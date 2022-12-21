وصفه بالإنجاز الأعظم في إفريقيا.. محلل أمريكي: "لا مبررات لشكوى مصر" من سد النهضة الإثيوبي

نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن المحلل السياسي والاقتصادي الأمريكي، لورانس فريمان، أن سد النهضة "أعظم إنجاز في إفريقيا"، وأضاف في إشارة إلى مصر أن لا سبب يدعو أحدا للشكوى منه.

وخلال حوار أجرته الوكالة مع فريمان أثناء زيارته لمشروع سد النهضة جوبا بإقليم بني شانقول، قال فريمان إن "على الجميع تهنئة الشعب الإثيوبي على خوضه هذا التحدي الجريء وبناء السد الذي يعود بالفائدة على القارة".

وأشاد المحلل بالإنجاز الذي حققته البلاد، واصفا السد بأنه "أعظم إنجاز في أفريقيا" و"سابع أقوى سد في العالم"، وأعرب عن سعادته "لرؤية ذلك الانجاز" قائلا إنه سيؤمن توليد ما يقرب من 5200 ميغاوات من الكهرباء، عن استكماله.

وقالت الوكالة إنه وفيما يخص الاتهامات التي توجه إلى إثيوبيا من دول المصب، وخاصة مصر، قال فريمان: "لا توجد مبررات للشكاوي"، وأضاف أن "إثيوبيا أكدت عدة مرات أن سد النهضة لن يؤثر "بشكل كبير" على تدفق المياه إلى دول المصب، ونتيجة لذلك قامت إثيوبيا بإنشاء منفذين لتدفق المياه بشكل مستمر إلى دول المصب". حسب تعبيره.

فريمان أشار إلى أن "من مصلحة الولايات المتحدة دعم إثيوبيا في جهودها لبناء سد النهضة، وستتمكن إثيوبيا بتوفير الكهرباء للدول المجاورة، ما سيجعل إثيوبيا ثانية أكبر دولة منتجة للطاقة بعد جنوب إفريقيا".

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وأضاف فريمان أنه شهد "تطلع الحكومة الإثيوبية لتوفير الكهرباء في البلاد" وأعرب عن أمله في أن يستكمل سد النهضة في المستقبل القريب، "ما سيكون له دور في تغيير القرن الإفريقي إلى الأفضل".

وقال المحلل الأمريكي إن "سد النهضة يجب أن يعتبر انتصارا لهذا الجيل الإثيوبي، مثل الانتصار في معركة عدوة التي هزمت فيها إثيوبيا الجيش الإيطالي، بقيادة منيليك في 1896"، وأضاف فريمان يجب على الإثيوبيين أن يكملوا بناء سد النهضة بنفس الروح والمعنوية التي كانت في معركة عدوة.

وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا "أكملت الملء الثالث لخزان سد النهضة، وبدأ توليد الطاقة من التوربين الثاني بـ 375 ميغاوات من الكهرباء"، وبذلك يصل "إجمالي الطاقة المولدة من السد 750 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية". حسب الوكالة.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية