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شويغو: روسيا ساعدت في منع ثورة ملونة في كازاخستان عام 2022

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شويغو: روسيا ساعدت في منع ثورة ملونة في كازاخستان عام 2022
وكالة "تاس"
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا أجرت بالتعاون مع بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي عملية لاستقرار الوضع في كازاخستان في عام 2022 مما سمح بمنع ثورة ملونة فيها.

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وقال شويغو في كلمة ألقاها في اجتماع للوزارة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: "في العام الجاري كانت وزارة الدفاع ولا تزال تحل سلسلة من أهم المهام الأخرى. وفي بداية العام أجرينا بالتعاون مع بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي عملية لاستقرار الوضع في كازاخستان. ولم نسمح بوقوع ثورة ملونة في هذه الدولة.

المصدر: نوفوستي

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