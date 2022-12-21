شويغو: روسيا ساعدت في منع ثورة ملونة في كازاخستان عام 2022

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا أجرت بالتعاون مع بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي عملية لاستقرار الوضع في كازاخستان في عام 2022 مما سمح بمنع ثورة ملونة فيها.

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وقال شويغو في كلمة ألقاها في اجتماع للوزارة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: "في العام الجاري كانت وزارة الدفاع ولا تزال تحل سلسلة من أهم المهام الأخرى. وفي بداية العام أجرينا بالتعاون مع بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي عملية لاستقرار الوضع في كازاخستان. ولم نسمح بوقوع ثورة ملونة في هذه الدولة.

المصدر: نوفوستي