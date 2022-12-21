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قوات "أحمد": القوات الأوكرانية تتراجع كل يوم

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Sputnik
نائب قائد القوات الشيشانية الخاصة "أحمد"، آبتي علاء الدينوف
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أعلن نائب قائد القوات الشيشانية الخاصة "أحمد"، آبتي علاء الدينوف، أن القوات الأوكرانية انتقلت إلى موقع الدفاع، مضيفا أنه يتم طردها من مواقعها في دونباس كل يوم.

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مصدر عسكري: القوات الأوكرانية ترفض الهجوم

وقال علاء الدينوف لوكالة "نوفوستي": "في منطقتنا من الجبهة يتم عمل وحداتنا بشكل جيد بالفعل، هذا هو الفيلق الثاني بالجيش والقوات الشيشانية الخاصة "أحمد" وشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، تم إنجاز قدر كبير من العمل المشترك. ويتكبد العدو خسائر كبيرة للغاية في منطقتنا ويتم طرده من مواقعه إلى الوراء".

وذكر أن القوات الأوكرانية "قد تخلت بالكامل" عن العمليات الهجومية.

وتابع: "في الأشهر الأخيرة يمكن القول إن جميع هجمات العدو تعثرت بطريقة خسر فيها العدو الكثير من الأفراد والمعدات، أي في الوقت الحالي يحاول العدو بشكل أساسي الدفاع بنشاط".

المصدر: نوفوستي

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