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مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور موسكو الخميس

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مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور موسكو الخميس
RT
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صرح ممثل روسيا الدائم لدى فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور موسكو يوم الخميس، الـ 22 من ديسمبر.

وأوضح أوليانوف، خلال مؤتمر صحفي عبر قناة "ٌRT"، أن زيارة غروسي لموسكو، تأتي لبحث مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه الكهروذرية.

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وأضاف، أن الوفد الروسي سيضم مجموعة مشتركة من وزارة الخارجية، وممثلين عن الوكالة الروسية للطاقة النووية "روس آتوم"، ودائرة الإشراف البيئي والتكنولوجي الذري "روستخنادزور"، والحرس الوطني الروسي.

 

 المصدر: RT

 

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