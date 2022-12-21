مصطلح "أمريكي".. خبير روسي يعلق على "الإصلاحات اللغوية" التي أطلقتها جامعة "ستانفورد" الأمريكية

أكد أستاذ العلوم السياسية في أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر غوسيف، أن توصية جامعة "ستانفورد"، باستبدال مصطلح "أمريكي، بـ "مواطن أمريكي" يشير إلى تحول كبير في الوعي اللغوي.

وأضاف غوسيف، أن توصية علماء جامعة "ستانفورد" باستخدام مصطلح "مواطن أمريكي" في المواد الإلكترونية عبر "الإنترنت"، يشير إلى تحول في الوعي اللغوي، والمرونة اللغوية السياسية، كون هذا المصلح يشير إلى هيمنة الولايات المتحدة.

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وأشار إلى، أن جامعة "ستانفورد" أصدرت يوم الاثنين دليلا لغويا إلكترونيا، يهدف للقضاء على أشكال اللغة الضارة، مثل: المصطلحات العنصرية والمتحيزة، والعنف اللفظي، منوها بأن هذا الوعي اللغوي لدى الولايات المتحدة، تشكل بعد 250 عاما من إعلان استقلالها.

ووفقا لجامعة "ستانفورد" فإن مصطلح "أمريكي" يشير إلى الأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة وحدها، في حين أن المصلح الجديد "مواطن أمريكي" يشمل سكان 42 بلدا يقطنون الأمريكتين.

وأوضح غوسيف، أن المرونة في المصطلحات السياسية مطلوبة، فمن وجهة نظر القانون الدولي يمكن إطلاق مصطلح "الشعب الأمريكي، أو مواطن أمريكي" على سكان المكسيك، وكولومبا، وكوبا، إلا أن غوسيف، يستبعد تجذر المصطلحات الجديدة في الحياة اليومية للمواطن الأمريكي، وأنها ستستخدم فقط في المعاملات الرسمية، والمواقع الإلكترونية، والتعليم.

المصدر: نوفوستي