مستشار الأمن القومي الأوكراني السابق: استنفدنا كل إمكانيات الأسلحة الغربية المقدمة لنا حتى الآن

أكد ألكسندر دانيليوك، السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن كييف استنفدت كل إمكانيات استخدام الأسلحة التي سبق أن قدمها لها الغرب.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن دانيايوك ، الذي يواصل تقديم المشورة للسلطات الأوكرانية، قوله: "الاستراتيجية بالنسبة لنا هي الاستمرار في الهجوم لأننا لا نستطيع تجميد خط المواجهة.. نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط دون توقف".

وأضاف دانيليوك: "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى لما يمكننا فعله بالأسلحة المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة.. في المرحلة التالية، نحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى لتحقيق أهدافنا".

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تأتي هذه التصريحات بينما توجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن، حيث سيلتقي اليوم الأربعاء نظيره الأمريكي جو بايدن وسيلقي كلمة أمام الكونغرس، ومن المتوقع أن يطلب زيلينسكي شخصيا من أعضاء مجلس الشيوخ تقديم حزمة دعم مالي جديدة وأسلحة طويلة المدى.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني في حوار مع مجلة "الإيكونوميست" إنه بالاعتماد على الموارد المتوفرة حاليا، لا يمكنه إطلاق عملية جديدة كبيرة.

وأوضح أنه من أجل العودة إلى خطوط 23 فبراير (أي ما قبل بدء العملية الخاصة الروسية)، تحتاج كييف إلى 300 دبابة و600-700 مركبة مشاة قتالية و500 مدفع هاوتزر، وهو ما لا تملكه أوكرانيا حاليا.

وقدمت الولايات المتحدة ما قيمته 18.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ يناير 2022.

المصدر: "بوليتيكو"