بيسكوف: لا نأمل بتغيير موقف زيلينسكي بعد زيارته إلى واشنطن

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يصبح أكثر بناء بعد زيارته إلى الولايات المتحدة ولن يتغير لصالح عملية التفاوض مع روسيا.

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وردا على سؤال صحفي عن احتمال تغير موقف كييف من المفاوضات مع موسكو بعد زيارته إلى الولايات المتحدة أجاب بيسكوف: "لا أعتقد".

كما أجاب سلبا عن سؤال عما إذا كانت هناك في موسكو أي توقعات إيجابية من هذه الرحلة.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق من هذا اليوم أن زيليسني يقوم اليوم الأربعاء بزيارة إلى واشنطن. من جهته كتب زيلينسكي في صفحته على "تويتر" أنه يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

المصدر: نوفوستي