قال آلان جويليت، رئيس الاستخبارات الاقتصادية الفرنسية السابق، إنه يجب على الغرب أن يتوقف عن إيهام نفسه بأن قوة روسيا على وشك النفاد وبأن الأوكرانيين بخير.

وأضاف في حديث مع Mondafrique: "ليتوقفوا عن الغوص في الأحلام والأوهام. غالبا ما يعتبر الأوروبيون أمنياتهم بمثابة الواقع والحقيقة. وهم ينسون شيئا واحدا هاما: هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا من الروس أو الأوكرانيين، بارعون في القتال لأنهم شجعان جدا ... إنهم محاربون حقيقيون".

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وشدد الخبير الفرنسي، على أن الولايات المتحدة بالذات أثارت النزاع في أوكرانيا وفعلت كل شيء لدفع روسيا في الأعمال القتالية، ويدل على ذلك أن المخابرات الأمريكية كانت الوحيدة التي حذرت من خطر بدء الأعمال القتالية قبل حلول فبراير 2022. وقالت المقالة: "شكوك الاستخبارات الأوروبية حول إمكانية نشوب نزاع مسلح في أوكرانيا الشتاء الماضي، تعود في سببها إلى عدم ثقتها في الأمريكيين، الذين يكذبون بشكل دوري".

ووفقا للضابط الفرنسي السابق، "في عامي 2014 و 2015، كانت فرنسا وألمانيا على دراية تامة بأن التصرفات الأمريكية في أوكرانيا تهدد بنشوب نزاع واسع النطاق بين السكان الموالين لروسيا والموالين للغرب".

وقال: "ماذا حدث بعد ذلك؟ لم نتمكن من تحقيق تنفيذ اتفاقيتي مينسك الأولى والثانية، لأن الأمريكيين مع الناتو، ضغطوا على الأوكرانيين الذين استولوا على السلطة في كييف. منذ تلك اللحظة، فقدنا نقطة الارتكاز ولم يكن بوسع استخباراتنا سوى متابعة ما يجري عن بعد دون تدخل".

المصدر: نوفوستي