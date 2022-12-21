"فورين أفيرز": على الولايات وحلفائها صياغة خطة جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا تضمن سيادة روسيا

نشرت صحيفة Foreign Affairs، مقالا يدعو لضرورة صياغة الغرب خطة جديدة، تضمن حل الأزمة الأوكرانية، وتأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا.

ووفقا لكاتب المقال، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أخذ زمام المبادرة، وحل الأزمة الأوكرانية، لخطورة الصراع، ليس على المصالح الأوكرانية وحدها، بل والغربية أيضا.

وأكد الكاتب، أن على الغرب صياغة خطة جديدة، تنهي حلم أوكرانيا وحلفائها بهزيمة روسيا، أو تحييدها دوليا، وتوفير ضمانات أمنية لموسكو، تحترم سيادتها، لتحقيق السلام.

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وانتقد الكاتب السياسة الغربية في إطالة أمد الصراع، مشيرا إلى أن أوكرانيا ما زالت تحافظ على نشاطها الاقتصادي فقط من خلال المليارات التي قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا، وأن الإنفاق على العمليات العسكرية لقوات كييف سيزداد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة إنشاء هيكل سياسي جديد يمنح روسيا مكانا في بنية الأمن الأوروبية، خلاف الناتو، منوها بضرورة إعادة الأصول الروسية المجمدة، ورفع للعقوبات الاقتصادية عن موسكو.

المصدر: نوفوستي + Foreign Affairs