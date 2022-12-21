نائب ممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة: يكثفون شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا وينتقدون المنظمة

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا بالأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تكثف شحنات الأسلحة لأوكرانيا، فيما تستاء من "فشل المنظمة" في التحقيق بشأن "المسيرات الإيرانية".

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جاء ذلك في حديث النائب الأول للممثل الدائم لروسيا بالأمم المتحدة دميتري لبوليانسكي على الهواء مباشرة مع RT، حيث تابع أن "الغرب منزعج لأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تذهب في الاتجاه الذي أرادوا لها الذهاب فيه فيما يتعلق بالتحقيق في قضية استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية" مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الأمريكية شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، يعرب نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة عن استيائه من "فشل المنظمة" في التحقيق بشأن شحنات الطائرات المسيرة الإيرانية المزعومة إلى روسيا، بينما تقول الولايات المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة "يستسلم بشكل أساسي للتهديدات الروسية".

من جانبه، تابع بوليانسكي: "لقد أوضحنا موقفنا بشكل مقنع، حتى تمتنع الأمانة العامة عما يطلبه الغرب منها"، مشيرا إلى أن الغرب يحول ببساطة الأساليب التي يستخدمونها هم أنفسهم لتحقيق نتائج من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وابتزازهم، مؤكدا على أن روسيا "لا تستخدم مثل هذه الأساليب".

وتابع النائب الأول للممثل الدائم لروسيا بالأمم المتحدة بأنه لإجراء أي تحقيقات، يتعين الحصول على تفويض من الأمم المتحدة بأكملها وليس من دول فردية، ومجلس الأمن يتفهم هذا الأمر. وأشار بوليانسكي إلى رفض روسيا لهذه الاتهامات قائلا: "إن لدينا صناعتنا العسكرية التي بإمكانها أن توفر لنا كل ما نحتاجه"، منوها إلى عدم التوصل إلى "حجج معقولة لاستخدام طائرات مسيرة إيرانية".

المصدر: RT