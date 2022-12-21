مصادر: انفجار صهريج الوقود شمال كابل هو هجوم إرهابي

ذكرت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية، أن انفجار صهريج وقود في نفق يقع إلى شمال العاصمة الأفغانية كابل مساء السبت، كان هجوما إرهابيا مخططا له بشكل مسبق".

وأفادت مصادر للصحيفة بأن "الحريق في النفق نتج عن تفجير عدة ألغام، واحدة منها كانت مزروعة في شاحنة وقود"، مشيرة إلى أن "التفجيرات الإرهابية حصلت في أوقات مختلفة".

وقال مصدر آخر للصحيفة إن انفجارين وقعا يوم السبت واثنين آخرين يوم الأحد.

وكان المتحدث باسم ولاية باروان، سعيد همت الله شميم، أعلن أن انفجار نفق سالانغ، الذي يقع على بعد حوالي 80 ميلا إلى شمال كابل، ويعد رابطا رئيسيا بين شمال البلاد وجنوبها، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم نساء وأطفال.

هذا وأكدت الصحيفة الأفغانية أن الحريق الذي تم احتواؤه صباح يوم الأحد، أدى إلى مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة 120.

المصدر: "تاس" + RT