صحيفة كورية شمالية: محاولة اختبار بيونغ يانغ هي لعبة انتحار

قالت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية إن محاولة اختبار بيونغ يانغ "هي لعبة انتحار من أولئك الذين سقطوا في مفارقة تاريخية".

وذكرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية أن البلاد استهلت عام 2022 باختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، ثم أجرت سلسلة من الاختبارات لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هواسونغ-17 الذي يعتبر أقوى سلاح استراتيجي.

ونددت الصحيفة بالولايات المتحدة بأنها شكلت تهديدا خطيرا للاستقرار والسلام في المنطقة من خلال إجراء التدريبات العسكرية المشتركة الضخمة مع حلفائها في شبه الجزيرة الكورية في عدة مرات بحجة أنها إجراءات عادلة للدفاع عن النفس، معتبرة أن إعلان كوريا الشمالية عن سياسة القوة النووية، أظهر قدرتها على تنفيذ هذه السياسة من خلال التدريبات العسكرية.

وأكدت أنه لا توجد دولة أخرى حتى الآن تعلن عن رغبتها في الانتقام مباشرة ضد الولايات المتحدة وأن الشمال فعل ذلك عمليا، معتبرة أن "تجاهل التحذيرات المتكررة من كوريا الشمالية ومحاولة اختبارها هو لعبة الانتحار المتهور من أولئك الذين سقطوا في مفارقة تاريخية".

وأضافت أن حقبة جديدة تأتي يتم فيها إعادة تنظيم علاقات القدرات العالمية والهياكل السياسية العالمية التي تتمحور حول كوريا الشمالية، وتدور فيها الأرض حول كوريا الشمالية، مشددة على أن مكانة البلاد تعززت تحت قيادة الزعيم كيم جونغ-أون.

المصدر: "يونهاب"