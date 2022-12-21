الطوارئ الروسية تقدم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى جيبوتي

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية بأن طائرة خاصة للوزارة أوصلت 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا ونفس العدد من الحقن إلى جيبوتي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "تم في 20 ديسمبر الجاري على متن الطائرة الخاصة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية إيصال 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا وكذلك 100 ألف حقنة، وذلك كمساعدات إنسانية".

ووقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، سابقا، أمرا حول تخصيص 56,6 مليون روبل لنقل 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى هذه الجمهورية. وتنص هذه الوثيقة على ضرورة شراء هذا اللقاح في مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتخصيص 39,4 مليون روبل من الصندوق الاحتياطي للحكومة الروسية للعملية. أما المبلغ المتبقي فينفق على تكاليف نقل اللقاح إلى جيبوتي.

المصدر: تاس