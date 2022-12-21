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الخارجية الروسية: روسيا والهند تبتعدان عن استخدام الدولار واليورو في التجارة المتبادلة

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الخارجية الروسية: روسيا والهند تبتعدان عن استخدام الدولار واليورو في التجارة المتبادلة
Gettyimages.ru
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صرح نائب الدائرة الثانية لوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، أن روسيا والهند تبتعدان بشكل مبدئي عن استخدام الدولار واليورو في التجارة المتبادلة.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "نبتعد مبدئيا عن استخدام الدولار واليورو، يجب علينا الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية".

وأضاف في الوقت ذاته أنه من أجل تنفيذ الانتقال الكامل من الضروري حل مشكلة عدم التوازن المتبقي في العمليات التجارية بشكل تام.

وأوضح: "تشتري الهند أكثر بمقدار 5 مرات مما تبيعه لنا. يعمل الخبراء على ذلك ويبحثون عن حل وسط معقول. يجب الانتقال مبدئيا".

المصدر: نوفوستي

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