موسكو: روسيا وبيلاروس لا تنتهكان حظر انتشار الأسلحة النووية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ومينسك مستمرتان بالعمل على تعزيز أمنهما دون انتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ردا على استمرار المهمات النووية المشتركة "للناتو".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إجراءات ضمان أمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع رئيسي البلدين في مينسك مؤخرا، رد فعل إجباري على ما يسمى بالبعثات النووية المشتركة لحلف "الناتو".

وأكدت أن موسكو ومينسك تنفذا إجراءات جوابية مع التقيد الصارم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

وأشارت إلى أن الطرفين لا يعتزمان تزويد بيلاروس برؤوس نووية أو نشر مثل هذه الرؤوس على أراضيها.

المصدر: RT