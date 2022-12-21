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دعوة أممية لباكو ويريفان للتقيد بالتزامهما بوقف إطلاق النار

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دعوة أممية لباكو ويريفان للتقيد بالتزامهما بوقف إطلاق النار
AP
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دعت الأمم المتحدة باكو ويريفان إلى التقيد بالتزامهما بالتنفيذ الكامل للبيان الثلاثي لوقف إطلاق النار الصادر في موسكو في الـ9 من نوفمبر 2020.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين، ميروسلاف جينكا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب على الطرفين التقيد بالتزامهما بالكامل وفقا للبيان الثلاثي لوقف إطلاق النار الصادر في 9 نوفمبر 2020 والبيانات المتفق عليها لاحقا".

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وحث جينكا باكو ويريفان إلى مضاعفة جهودهما الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي مستدام "قبل فوات الأوان".

ودعا الأمين العام المساعد المجتمع الدولي لمنع استئناف النزاع بين باكو ويريفان، والذي قد تؤثر عواقبه على جنوب القوقاز بأكمله.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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