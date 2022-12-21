رئيس بلدية إسطنبول يلمح إلى استعداده لخوض "لعبة" الانتخابات الرئاسية ضد أردوغان

ألمح رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إلى احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية القادمة.

وفي حديثه لموقع (HaberTürk)، شبّه إمام أوغلو نفسه بلاعب كرة قدم قادر على الانضمام إلى اللعبة في أي وقت. وقال: "المدرب يضعني في المباراة أو لا، بينما أنا لا أقرر هذا، إلا أنني لاعبٌ محتمل يمكن أن يدخل المباراة".

وتأتي التصريحات تزامنا مع تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الرافضة لترشح إمام اوغلو، على الرغم من رغبة حليفته زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار بترشيحه.

إقرأ المزيد

وأكد إمام أوغلو في حديثه للموقع، على جاهزيته لخوض الانتخابات التركية القادمة إذا أتيحت له الفرصة، وأضاف: "لا أرى نفسي منافسا بمفردي، أنا لاعب بالفريق المنافس ضد أردوغان، والمدرب من يقرر إدخالي إلى المباراة أو لا، وليس أنا، إلا أنني لاعبٌ محتمل يمكن أن يدخل المباراة".

وفي تصريح سابق، استبعد كليتشدار أوغلو ترشيح رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التركية المقبلة.

ونصح كليتشدار أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، بالاستمرار في عملهما دون الترشح للانتخابات المقبلة، مع تأكيده على ضرورة أن يكون المرشح المحتمل أحد قادة تحالف الستة.

المصدر: "تركيا بالعربي"